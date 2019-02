Svensk undersøking: Eggstokkoperasjon ofte unødvendig

utenriks

Forskarane ved det svenske universitetet seier no at helsevesenet bør gjennomgå behandlingsformene som er tilgjengelege.

Dei har gått gjennom korleis det er gått med nesten 2.000 kvinner med godarta svulstar eller cystar på eggstokkane som vart opererte. Ifølgje studien er alternativet til operasjon å gjennomføre regelmessige kontrollar av eggstokkane med ultralyd, og det er òg sikrare enn operasjon, ifølgje studien.

Lil Valentin, professor ved Lunds Universitet og overlege ved Skåne universitetssjukhus, har leidd studien. Valentin lurer på kvifor ein utset kvinner for risikofylte operasjonar viss dei ikkje lir av problem og svulsten ser godarta ut. Ho påpeikar òg at svulstar og cystar ofte blir oppdaga tilfeldig.

Ho håper helsevesenet tek konklusjonen deira til etterretning og følgjer oppmodingane, men meiner det er lite hp om det.

– Det er veldig vanskeleg å endre noko i helsevesenet. Gamle sanningar lever evig vidare, seier ho.

Nokre av biverknader etter ein operasjon kan vere smerter i tarm og mage, kroniske smerter, og for kvinner i fertil alder er det fare for tap av fertilitet. Operasjonane er likevel mest risikable for eldre kvinner.

Også i Noreg har det vore mykje diskusjon rundt eggstokkoperasjonar. Dei siste åra har fleire kvinner i Noreg fått utbetalt erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter å ha fått medhald i at dei feilaktig fekk fjerna eggstokkane. Fleire miste moglegheita til å få eigne barn.

