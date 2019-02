Japansk sonde landa på asteroide

utenriks

Landinga på asteroiden Ryugu vart bekrefta då datakommunikasjon med sonden Hayabusa2 vart gjenopptatt. Eit par timar seinare kom den endelege stadfestinga om ei vellykka landing frå sonden ute i verdsrommet. Jubelen stod i take i kontrollrommet hos den japanske romorganisasjonen JAXA.

Formålet med besøket er utforske overflata for å finne ut meir om opphavet til solsystemet.

– Vi har gjennomført ei vellykka landing, som inkluderer avfyring av ei kule inn i Ryugu, seier Hayabusa2-prosjektleiar Yuichi Tsuda.

Skotet blir avfyrt av to grunnar: For å hufse opp støv over overflata slik at Hayabusa2 kan samle inn prøver, samtidig som skotet skyv Hayabusa2 opp og tilbake i utgangsposisjonen til sonden. Det var altså eit ganske kort besøk på asteroiden. Dette er den første av i alt tre slike planlagde landingar for sonden.

Ei direktesending frå kontrollrommet til JAXA viser ein nervøs gjeng som ventar på signal og bryt ut i applaus og jubel når dei første dataa kjem inn.

Hayabusa2 byrja ferda si i 2014, og skal deretter vende tilbake til jorda i 2020.

I fjor haust sende sonden to små utforskingsrobotar på storleik med kakeboksar. Dei skulle ta bilde og måle temperaturen på Ryugu. Fordi gravitasjonen på asteroiden er så svak at det er vanskeleg å få noko til å rulle der, har dei mekanismar om bord som gjer at dei kan hoppe på overflata, opptil 15 meter av gongen.

Når sonden Hayabusa2 no er på plass, er planen å ta prøver frå overflata som kan bli med tilbake til jorda. Returen er 280 millionar kilometer lang.

