Endå eit Labour-medlem melder seg ut

Ian Austin skulda fredag Labour for å dyrke ein kultur av «ekstremisme, antisemittisme og intoleranse» då han opplyste at han forlèt partiet.

Men han gjorde det òg klart at han ikkje vil slutte seg til dei sju tidlegare Labour-medlemmene og dei tre tidlegare konservative som har danna ei eiga uavhengig gruppe i Parlamentet.

Gruppa håper å tiltrekke seg desillusjonerte brexit-motstandarar i begge dei to store partia og skape eit nytt kraftsenter i sentrum av britisk politikk.

Dei er sterkt imot ein brexit 29. mars utan ein avtale, slik den konservative regjeringa til Theresa May har opna for om det ikkje blir semje om avtalen May har forhandla fram med EU.

