Over 2.500 barn lever i flyktningleirar i Syria

utenriks

Barna, som er frå over 30 land, lever i tre flyktningleirar for internt fordrivne menneske. Desse lever skilt frå resten av befolkninga i leirane, noko som påverkar moglegheitene deira for tilgang til nødhjelp.

Ifølgje Røde Kors bur dei fleste av barna med mødrene sine, mens 38 av dei er åleine og blir tekne hand om av ein mellombels forsørgjar. Enkelte av barna er barn av mødrer som sjølv vart rekrutterte til IS som barn, der dei yngste barna er berre nokre veker eller dagar gamle.

– Alle barn med faktisk eller anteken tilknyting til IS er offer for konflikten, og må dermed behandlast deretter. Alle land som har statsborgarar fanga i Syria må ta ansvar for borgarane sine, seier Redd Barnas landsdirektør i Syria Sonia Khush.

Vil ha handling

Sidan det går føre seg harde kampar i siste rest av det såkalla IS-kalifatet ved Eufratdalen aust i Syria, er det venta at fleire tusen vil flykte frå området. I tillegg pregar ein tøff vinter området, noko som har ført til at leirane er i dårleg forfatning.

Kush oppfordrar derfor land til umiddelbart ta grep for å sørgje for sikkerheita til alle som lever i leirane.

– Mens enkelte land har byrja å gjere det, har mange land enno ikkje teke grep for å sikre barna og familiane deira. Med tanke på dei livstruande farane desse barna og familiane står overfor, er dette samvitsløyse, seier Kush.

Treng hjelp

Millionar av syriske barn har stått midt oppi ei brutal krigføring og har behov for spesialisert hjelp for å finne tilbake til eit normalt liv. Sjølv om Redd Barna yter hjelp i dei tre leirane, er det behov for spesialisert vern og helse- og ernæringstenester.

Det er umogleg å gi tilstrekkeleg hjelp i overfylte flyktningleirar, og det internasjonale samfunnet må handle før det er for seint, meiner Khush.

Rundt 560 utanlandske familiar, inkludert 1.100 barn, har sidan januar komme til leirane saman med tusenvis av syriske familiar. Dei aller fleste har rømt frå den pågåande offensiven i Hajin og Baghouz, og slutta seg til dei mange tusen som har budd i leirane sidan 2017.

(©NPK)