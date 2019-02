Guaido på veg mot grensa til Colombia

utenriks

Guaidos bilkortesje forlét Venezuelas hovudstad i morgontimane torsdag lokal tid, men har ein 860 kilometer lang køyretur framfor seg før dei når grensa.

Opposisjonsleiaren, som utropte seg sjølv til president 23. januar, planlegg å ta seg inn i Colombia, der det er lagra 200 tonn matvarer, medisinar og andre varer, donert av USA.

Guaido hevdar 300.000 venezuelanarar kjem til å døy dersom ikkje forsyningane slepp inn i landet, noko president Nicolás Maduro og regjeringa hans avviser.

Korleis Guaido har tenkt å få hjelpesendingane over den strengt vakta grensa, for deretter å distribuere dei i Venezuela er høgst uklart. Sjølv hevdar han at hundretusenvis av frivillige står klare.

Komplott

Maduro hevdar at det heile er del av eit komplott, sett i scene av USA og Guaido, for å gripe makta i landet og nektar å opne grensa for hjelpesendinga.

Dersom USA verkeleg er opptekne av venezuelanarane, bør dei oppheve sanksjonane som har kasta landet ut i fattigdom, fastheld Maduro.

Det er mangel på både mat og medisinar i Venezuela, men ifølgje visepresidenten i landet Delcy Rodriguez kom det tidlegare i veka 300 tonn russisk nødhjelp.

Russland åtvarar

– Vi er takknemlege overfor Russland for sendinga av medisinsk utstyr som no har komme Venezuela, sa ho tidlegare i veka.

Russland støttar Maduro og åtvarar Guaido mot å bruke nødhjelp frå USA som dekke for ein amerikansk intervensjon.

– Ein slik intervensjon, uansett om han blir direkte eller under dekke av humanitær hjelp, vil neppe bringe det resultatet Guaido håper på, slo utanriksminister Sergej Lavrov fast onsdag.

Styrkte grensekontrollen

USA var raskt ute med å anerkjenne Guaido som Venezuelas «legitime president», og har fått følgje av rundt 50 andre land. EU og Noreg er ikkje blant dei og oppfordrar til ei forhandlingsløysing på krisa i landet.

Trass i fleire oppfordringar frå Guaido og USA om å vende regimet ryggen, held også Venezuelas væpna styrkar fast på lojaliteten til Maduro.

Dei siste dagane er grensekontrollen styrkt, og Venezuela har også stengt alle fly- og båtruter til Curaçao der USA er i ferd med å fylle opp eit anna nødhjelpslager.

Eit tredje lager er i ferd med å bli etablert rett over grensa til Brasil, og torsdag kunngjorde Maduro at denne grensa vil bli stengt på ubestemt tid.

Åtvarar

Venezuela har også kontakta Den dominikanske republikk, Puerto Rico og andre øystatar i Karibia, for å åtvare dei mot å la seg bruke som base for ulovlege handlingar for å undergrave og styrte den legitime regjeringa i landet, opplyser utanriksminister Jorge Arreaza.

Cubanske styresmakter hevdar at USA i all løyndom flyttar militære styrkar via land i Karibia, blant dei Den dominikanske republikk, til bruk i ein mogleg intervensjon i Venezuela. Den dominikanske republikken nektar for dette.

