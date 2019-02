Greta Thunberg gav EU ei lekse i klimapolitikk

utenriks

– Titusenvis av barn skulestreikar for klimaet på gatene i Brussel. Hundretusen gjer det same verda rundt. Vi skulestreikar fordi vi har gjort leksene våre, og nokre av oss er her i dag, sa Thunberg.

Flankert av leiarane for den belgiske elevaksjonen heldt ho tale for ein sal full av EU-folk, mellom dei sjefen til EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker.

– Folk fortel oss alltid at dei er så håpefulle, at dei håpar dei unge skal redde verda. Men vi er ikkje håpefulle, sa Thunberg.

– Vi har beintfram ikkje tid til å vente på at vi skal bli vaksne og ta over.

Ikon

Thunberg har vorte eit ikon for elevaksjonen for klimaet, som no spreier seg frå land til land i Europa etter at den svenske jenta innleidde skulestreiken sin for klimaet i fjor.

Torsdag skulle ho marsjere saman med dei belgiske elevane som ho sjølv har inspirert, leidd an av Anuna de Wever og Kyra Gantois.

Både studentar og belgiske fagforeiningar har oppfordra til å bli med på klimastreiken på torsdag. Ein god idé, ifølgje Thunberg.

– Viss de synest vi burde gå på skulen i staden, så synest eg de heller skal legge ned arbeidet og ta plassen vår i gatene. Eller endå betre: Bli med oss! Så kan vi kanskje få dette til å gå endå fortare, sa ho.

Men ikkje be elevane om ikkje å gjere noko som helst, åtvara klimaaktivisten.

– Du kan ikkje berre sitje og vente på at håpet skal komme. Då oppfører du deg som ein bortskjemd, uansvarleg unge.

Krev skjerpa EU-mål

EUs eigen klimainnsats er langt frå sterk nok, åtvara Thunberg vidare.

Ho viste til EUs mål om å kutte utsleppa med 40 prosent frå 1990-nivå innan 2030 – eit mål Juncker no har foreslått å skjerpe til 45 prosent. Men det er langt frå nok, åtvara Thunberg.

Ifølgje henne må EU kutte med minst 80 prosent innan 2030 viss måla skal nåast.

– Vi har byrja å rydde opp i rotet dykkar. Og vi sluttar ikkje før vi er ferdige, sa ho.

Glad for engasjementet

Juncker sjølv hadde ikkje spesielt mykje å kunngjere då han fekk ordet etter Thunberg. Han spøkte med at han framleis ikkje hadde komme seg heilt etter møtet på onsdag med Storbritannias statsminister Theresa May.

– Eg er glad for å sjå at unge menneske demonstrere for klimaet i Europa, sa EU-toppen.

– Men klimakampen er ikkje berre ei oppgåve for unge menneske, det er ei oppgåve for vaksne òg, om dei berre hadde gjort jobben sin, sa Juncker, som la til at han sjølv demonstrerte utanfor skuletida då han var ung.

