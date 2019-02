Sverige i ordkrig med Ungarn om familiepolitikk

utenriks

Sveriges velferdsminister Annika Strandhäll gjekk 12. februar hardt ut mot Ungarns regjering. I ei Twitter-melding skreiv ho mellom anna at statsminister Viktor Orbans nye familiepolitikk osar av 1930-talet og kalla utviklinga i landet alarmerande.

– No vil Orban at fleire «ekte» ungarske barn skal fødast. Denne typen politikk vil skade sjølvbestemminga til kvinner, noko kvinner har kjempa for i fleire tiår, skreiv ho.

I helga kalla Ungarns utanriksminister Péter Szijjártó Sveriges ambassadør inn på teppet og gav uttrykk for at Strandhälls utsegner var uakseptable.

– Ungarn bruker pengar på familiar og Sverige bruker pengar på migrantar, sa Szijjarto.

I helga kasta òg visestatsminister Zsolt Semjen seg inn i ordkrigen og kalla den svenske politikaren for «ein stakkarsleg og sjuk skapning».

Orban håper med familiepolitikken sin å bremse Ungarns minkande befolkningsvekst, mellom anna ved å gi unge menneske insentiv til å få barn.

Tiltaka inkluderer mellom anna rentefri bustad og familievennlege billån, og dessutan å frita kvinner frå inntektsskatt når dei får det fjerde barnet sitt.

