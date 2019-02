Sivile frakta ut av IS' siste område i Syria

utenriks

Det melder nyheitsbyråa AP og AFP, som har reporterar i nærleiken.

Kolonnen med køyretøy forlét den siste skansen til den ytterleggåande islamistgruppa onsdag. Den IS-kontrollerte landsbyen Baghouz ligg ved elva Eufrat, nær grensa mot Irak.

Køyretøya fekk lov til å passere ein av stillingane til den kurdisk-dominerte opprørsalliansen SDF, som blir støtta av USA.

Ein talsmann for SDF bekreftar at det var sivile i køyretøya. Det har vore anteke at rundt 300 væpna menn og fleire hundre sivile er i det IS-kontrollerte området.

(©NPK)