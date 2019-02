Netanyahu avlyser Moskva-besøk

utenriks

– Besøket er utsett. Det er førebels ikkje kjent når møtet vil finne stad, seier Russlands viseutanriksminister Mokhail Bogdanov til nyheitsbyrået TASS.

Ifølgje ein israelsk tenestemann planla Netanyahu å ta opp Irans militære aktivitet i Syria med Putin, som til liks med Iran står på president Bashar al-Assads side i krigen.

Israelske styresmakter har ikkje oppgitt nokon grunn til at Moskva-besøket er avlyst, men ifølgje israelske medium har det samanheng med den israelske valkampen.

Israel vel ny nasjonalforsamling 9. april og Netanyahu forhandlar med ei rekke parti på høgrefløyen i forkant av valet.

Den israelske statsministeren blir også etterforska for korrupsjon og israelsk politi har anbefalt at det blir teke ut tiltale mot han. Saka ligg no hos riksadvokaten i landet.

