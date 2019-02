Minst 14 drepne av Boko Haram i Nigeria

utenriks

Det opplyser det nigerianske militæret onsdag.

Angrepet skjedde måndag i Koshebe-skogen, som ligg om lag ti kilometer frå byen Maiduguri, hovudstad i den urolege delstaten Borno.

Ein talsmann for lokalstyresmaktene opplyser at dei har funne lika av 14 skogarbeidarar, og at ytterlegare fire er sakna og truleg døde.

Boko Haram angrip ofte bønder, skogarbeidarar og gjetarar og skuldar dei for å vidarebringe informasjon om ekstremistgruppa til nigerianske styresmakter.

Over 27.000 menneske er drepne og over 1,8 millionar er drivne på flukt sidan Boko Haram byrja den blodige kampen for ein sjølvstendig islamistisk stat i Nord-Nigeria for om lag ti år sidan.

(©NPK)