May på ny tiggarferd i Brussel

utenriks

Den britiske statsministeren har trygla EU om hjelp etter at eit knusande fleirtal i Underhuset i januar stemde ned utmeldingsavtalen ho og EU vart einige om i fjor.

Mays krav er at EU må gå med på endringar i dei kontroversielle løysingane for irskegrensa. Det har EU så langt nekta å gjere.

Juncker har gjort det klart at han ikkje ventar noko gjennombrot no.

Plaster på såret

Kort tid før May kom, møtte Juncker pressa i samband med at Slovenias president Borut Pahor var på besøk.

Men Juncker var meir oppteken av å snakke om barbering enn om brexit.

I eit forsøk på å forklare kvifor han gjekk med eit plaster i andletet, fortalde Juncker at han hadde vore uheldig på badet.

– Eg var 15 år gammal då eg barberte meg for første gong. Då blødde eg. I dag tidleg bestemte eg meg for å prøve igjen. De ser korleis det gjekk, sa Juncker.

– Eg berre tenkte eg skulle nemne det så de ikkje trur at det er May som står bak.

Ingen forventningar

Juncker var derimot meir snakkesalig tysdag. Då gjorde han det klart at det har vore for lite rørsle i forhandlingane til å kunne forvente nokon produktiv diskusjon med May.

Onsdag bekrefta han at dette framleis er tilfelle.

May, derimot, står fast på kravet sitt om at utmeldingsavtalen må skrivast om for å bli akseptabel for britiske parlamentarikarar.

Men noko slikt har EU ikkje villa gå med på.

I staden blir det snakka om å tilby britane nokre roande ord – i britisk presse døypt «Operasjon fikenblad».

