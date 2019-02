Åttande Labour-topp går i protest mot Corbyn

utenriks

– Etter fire tiår har eg teke den svært vanskelege avgjerda å trekke meg frå [det britiske] Arbeidarpartiet. Det er den største æra i livet mitt å få representere folk frå Enfield North, skriv Joan Ryan på Twitter seint tysdag.

– Eg vil fortsetje å representere og stå opp for dei som [uavhengig] medlem av parlamentet, seier ho.

Avgjerda kjem eit par dagar etter at det vart kjent at politiet granskar skuldingar om at medlemmer av Labour er ansvarlege for antisemittisk hatkriminalitet. Slike skuldingar har versert i fleire år innover i partiet, inkludert mot partileiar Corbyn.

Ryan følgjer dermed sju tidlegare partikollegaer, som tysdag gjekk ut av partiet i protest mot at partiet har vorte «institusjonelt antisemittisk» og mot måten partiet har handtert brexit på.

Jeremy Corbyn overtok som Labour-leiar i 2015, men har heile vegen vore ein svært omstridd leiar.

