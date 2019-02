Moteskaparen Karl Lagerfeld (85) er død

utenriks

Moteverda er i sorg, skriv det franske magasinet Closer.

Den kjente moteskaparen døydde tysdag morgon på eit sjukehus i Paris, der han hadde blitt innlagt kvelden før. Helsa til moteskaparen skal ha vore dårleg dei siste vekene, og 22. januar var han for første gong i sin lange karriere ikkje til stades under motevisninga til motehuset Chanel, som han leidde og designa for i ei årrekke og fram til han døydde.

Lagerfeldt blei født 10. september 1933 i Hamburg og blir rekna som ein av dei mest innflytelsesrike motedesignarane i det. 20. hundreåret.