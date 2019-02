Svenskdrivne skular i Haiti stengde

utenriks

Protestane truar sikkerheita og gjer det umogleg å drive skulane, opplyser hjelpeorganisasjonen.

– Det er fullt med folk i gatene som stoppar all form for trafikk og ein kan berre gå til fots. Det har vore valdsamt, seier talskvinne Ulrika Kallin for organisasjonen, som har stengt fire av dei sju skulane sine i Haiti.

Landet har vore prega av uro den siste tida og ei rekke valdelege demonstrasjonar, der demonstrantar har vist stor misnøye mot presidenten i landet Jovenel Moïse.

Sju personar har mista livet i opptøyane mot presidenten som blir skulda for å ha late vere å etterforske korrupsjonsskuldingar. Misnøya med Moïse byrja å vise seg for alvor då han lét vere å etterforske korrupsjonsklagar mot den førre regjeringa knytt til Petrocaribe, eit subsidiert oljesamarbeid med Venezuela.

Mange haitiarar er rasande over skyhøg inflasjon og den manglande evna regjeringa har til å ta tak i ei korrupsjonssak i samband med billege oljeforsyningar frå Venezuela.

Skular, forretningar og statlege kontor er stengde, og demonstrantar har sett opp sperringar på vegar over heile landet. Resultatet er at mat, vatn og gass har vorte mangelvare.

