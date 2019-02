Val i Spania 28. april

utenriks

Kunngjeringa kjem etter at eit fleirtal i den spanske nasjonalforsamlinga stemte ned regjeringsforslaget til statsbudsjett for 2019.

– Det var to val: Å ikkje gjere noko og fortsetje utan eit budsjett eller å gi spanjolane moglegheita til å seie si meining. Eg valde det siste, sa Sanchez på ein pressekonferanse fredag.

Det var dei katalanske partia som nekta å stemme for budsjettet så lenge Sanchez ikkje opnar for å forhandle om auka sjølvstyre for Catalonia.

Valet blir det tredje i Spania på fire år, noko som blir omtalt som eit teikn på auka fragmentering i spansk politikk.

Sosialdemokraten Sanchez overtok som statsminister i 2018, etter at dei katalanske partia slutta seg til venstrepartiet Podemos og var med på å felle den dåverande konservative statsministeren i landet Mariano Rajoy.

Men det sosialdemokratiske partiet (PSOE) har berre ein firedel av plassane i nasjonalforsamlinga.

Meiningsmålingar tyder på at det konservative Folkepartiet (PP), Rajoys parti, kan få tilstrekkeleg med støtte frå sentrums-høgre-partiet Ciudadanos og det ytterleggåande høgrepartiet Vox til å danne ny regjering dersom det blir halde nyval i vår.

(©NPK)