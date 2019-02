Vêrfenomenet El Niño på veg tilbake

utenriks

– El Niño-forhold har oppstått i Stillehavet ved ekvator. Sjølv om overflatetemperaturen i havet er over snittet, viser observasjonar og klimamodellar at El Niño vil vere svak, seier Mike Halpert i National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i ei pressemelding.

Vêrfenomenet er venta å gi våtare vêr i den sørlege delen av USA dei kommande månadene.

El Niño oppstår naturleg med 2 til 7 års mellomrom når overflatevatnet i delar av Stillehavet blir unormalt varmt. Sidan fenomenet oftast når høgdepunktet ved juletider, har fiskarane i Sør-Amerika i hundreår kalla det for «El Niño» – «gutungen» på spansk, ei tilvising til Jesusbarnet.

I 2016 bidrog El Niño, kombinert med menneskeskapte klimaendringar, til ei rekke globale temperaturrekordar, særleg det første halvåret. Over 60 millionar menneske i 13 land trong nødhjelp på grunn av El Niño i 2016, den kraftigaste versjonen av vêrfenomenet som er registrert. 32 millionar av dei ramma var i Afrika.

