Ungarske styresmakter nektar asylsøkarar mat

Menneskerettsaktivistar åtvarar om at ungarske styresmakter endå ein gong nektar å gi mat til asylsøkarar i transittsona på grensa til Serbia. Det er snakk om transittområda ved Roszke og Tompa.

Ifølgje ein talsperson frå den ungarske Helsingforskomiteen fekk eit irakisk par mat torsdag etter å ha gått fem dagar utan. Paret måtte ete smulane og restane av maten til barna sine, som får mat regelmessig. Talspersonen kallar behandlinga asylsøkarane får for tortur.

Landet blir skulda for å vere for hard i behandlinga av asylsøkarar, og i august reagerte den ungarske Helsingforskomiteen på at styresmaktene i landet ikkje gav mat til personar i transittsoner på ungarsk side. Den gongen skal styresmaktene først ha byrja å dele ut mat til folk etter to veker.

Det tek lang tid å få asylsøknadene behandla i Ungarn, og i søknadsprosessen har ikkje asylsøkarane løyve til å forlate dei inngjerda områda.

Ungarske styresmakter insisterer likevel på at asylsøkarane blir verande i sona frivillig, sidan dei kan gå når dei sjølv måtte ønske det – men berre i retninga dei kom frå, altså tilbake til Serbia. Dersom asylsøkarane forlèt sona, mistar dei automatisk retten til å søke om asyl i Ungarn.

Den høgrepopulistiske og innvandringskritiske statsminister Viktor Orbán har fått nasjonalforsamlinga i landet til å vedta lovendringar for å hindre flyktningar og migrantar i å søke asyl.

