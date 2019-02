Titusenvis av elevar demonstrerer for klimaet

utenriks

– Vi demonstrerer mot manglande handlekraft frå regjeringa i møte med klimakrisa. Dette er den siste sjansen vår til å kjempe for framtida vår, seier organisasjonen UK Student Climate Network (UKSCN) i ei fråsegn.

I Storbritannia krev elevane mellom anna at regjeringa skal erklære klimakrise, framheve problemet som ein utdanningsprioritet og senke aldersgrensa ved val til 16 år for å inkludere ungdommen i politiske avgjerder om framtida deira.

Storbritannias utdanningsminister Damian Hinds seier han er glad for at unge menneske engasjerer seg i viktige samfunnsproblem, men han meiner det er lite gunstig at elevane går glipp av undervisninga.

– Å gå glipp av skuletimar vil ikkje løyse klimaproblemet. Det skaper berre ekstraarbeid for lærarane, seier han.

Ung klimaaktivist

Liknande ungdomsdemonstrasjonar har vorte haldne fleire gonger i Sverige, Australia, Belgia og Nederland. Rørsla spring ut frå den 16 år gamle svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som sidan i fjor har gjennomført ein skulestreik kvar fredag i protest mot manglande tiltak for å kutte utsleppa av klimagassar.

Thunberg seier til avisa «The Guardian» at det er flott at unge britar også heng seg på og er med i klimademonstrasjonane.

– Eg trur nok menneske har forstått kor absurd situasjonen er. Vi står overfor den største krisa i historia til mennesket og i praksis blir ikkje noko gjort for å forhindre ho. Eg meiner det vi ser er ei god byrjing på positiv forandring og er håpefull, seier 16-åringen.

Noreg heng seg på

Fredag 22. mars blir det arrangert skulestreik for klima også i Noreg, av miljøorganisasjonen Natur og ungdom. I arrangementet på Facebook oppfordrar organisasjonen elevar til å stille seg opp framfor rådhusa landet over og demonstrere mot tiltakslause politikarane.

– Vi har 11 år på å kutte utsleppa, men regjeringa deler ut nye oljefelt, bygger nye flyplassar, og skryt av bitte små tiltak. Dei vaksne øydelegg framtida vår – no er tida for protest!, står det i arrangementsomtalen.

