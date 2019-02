utenriks

– Ja, det vart tatt opp i møtet. Eg tok det opp fordi vi er veldig bekymra for denne jamminga av signal, sa Stoltenberg i München fredag.

Han peika på at slik jamming utgjer ein risiko for sivil luftfart og òg for redningsaksjonar.

– Dette er uansvarleg åtferd, sa Nato-sjefen.

(©NPK)