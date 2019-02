utenriks

Ko Ni var juridisk rådgivar for Suu Kyi, som er Myanmars de facto leiar. I januar 2017 vart han skoten i hovudet på flyplassen i Yangon.

Den eine av dei to som fredag vart dømt til døden for drapet, var ifølgje retten gjerningsmannen. Den andre mannen fekk dødsstraff for å ha planlagt drapet og hyrt leigemordaren som skaut offeret.

To andre menn er dømte til fengsel i høvesvis fire og fem år for medverknad.

