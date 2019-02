Britisk studie: Unge blir ikkje valdelege av dataspel

utenriks

I ei årrekke har ein vore bekymra for at valdelege dataspel skal kunne endre åtferda til barn og unge og medføre at åtferda deira blir meir valdeleg i verkelegheita.

Men ei fersk undersøking gjort av universitetet i Oxford og publisert i tidsskriftet The Royal Society, viser at det er lite hald i den teorien.

– Ideen om at dataspel gjer folk meir valdelege i den verkelege verda er ein populær teori, men han er ikkje testa skikkeleg over lengre tid, seier professor Andrew Przybylski, som er hovudforskar i undersøkinga.

Undersøkinga baserer seg på svar frå over 2.000 ungdommar mellom 14 og 15 år og foreldra deira. Dei unge som deltok i undersøkinga, vart observerte mens dei spelte spel som «Call of Duty» og «Grand Theft Auto», mens foreldra vart bedne om å følgje opp og halde auge med åtferda til ungdommane før, under og etter at dei hadde spelt.

Resultatet viste at det ikkje var noka kopling.

– Valdelege spel påverkar ikkje unge folk på ein aggressiv måte. Men ein må kanskje sjå etter andre ting som kan påverke åtferda til unge, som til dømes frustrasjonar eller livskvalitet, seier Przybylski og legg til at ein kan sjå korleis nokre unge kan snakke stygt til andre, eller blir veldig opptekne av å vinne.

– Det fell inn under kategorien asosial åtferd, som kunne vore interessant å dykke ytterlegare ned i, seier han.

(©NPK)