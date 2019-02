CNN: Trump vil underteikne budsjettkompromiss

utenriks

Ifølgje to kjelder nær presidenten som CNN har snakka med, er Trump ikkje spesielt glad for å underteikne kompromissa, men han gjer det for å unngå ei ny nedstenging av delar av statsapparatet.

Demokratane og Republikanarane i Kongressen har vorte einige om ein ny avtale om grensesikkerheit. Avtalen inneber meir pengar til å sikre grensa mot Mexico, men mykje mindre enn Trump ønsker seg.

Presidenten ville ha 5,7 milliardar dollar, men får om lag 1,4 milliardar dollar i staden.

Avtalen må vedtakast av Kongressen og underteiknast av president Trump seinast fredag for at USA skal unngå ein ny såkalla shutdown.

