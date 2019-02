General: USAs tilbaketrekking frå Syria kan byrje innan få veker

utenriks

– Vi vil ikkje ha folk på bakken som vi ikkje treng, eller som ikkje har eit gyldig oppdrag, seier general Joseph Votel til nyheitsbyrået. Han legg likevel til at USAs militære nærvær i Irak vil bli verande.

Fredag uttalte amerikanske tenestemenn til Wall Street Journal at tilbaketrekkinga vil skje i april. Ein plan om å verne dei kurdiske styrkane er ikkje på plass.

President Donald Trumps avgjerd om tilbaketrekking har hausta kritikk frå både demokratar og republikanarar, som peikar på at kampen mot IS og militante islamistar i Midtausten ikkje er over. Trump har på si side erklært siger over den ytterleggåande islamistgruppa.

