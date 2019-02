WSJ: USA planlegg å forlate Syria i april

utenriks

Amerikanske tenestemenn seier til avisa at med mindre Trump-administrasjonen endrar kurs, planlegg militæret å trekke tilbake ein betydeleg del av styrkane i midten av mars og gjennomføre ein full tilbaketrekking innan slutten av april.

Wall Street Journal får opplyst at militæret skal vie tilbaketrekkinga merksemd dei kommande vekene, men først skal styrkane ta tilbake dei siste lommene som jihadistgruppa IS framleis har igjen i landet. Torsdag opplyste den USA-leidde koalisjonen at IS har mista 99,5 prosent av territoriet sitt.

Trump-administrasjonen har førebels ikkje komme opp med ein plan om korleis dei USA-støtta kurdiske styrkane skal vernast når amerikanarane trekker seg ut.

Den kurdiske YPG-militsen, som har støtte frå USA i krigen mot IS, blir av Tyrkia sett på som ein terrororganisasjon. USAs nasjonale tryggingsrådgivar John Bolton sa i januar at dei krev tryggingsgarantiar for YPG-militsen no som amerikanarane skal trekke seg ut av landet, men utanriksminister Mike Pompeo seier tilbaketrekkinga skjer uansett. Utanriksministeren er likevel villig til å prøve å få til ein avtale med Tyrkia og sa i januar at han har tru på ein avtale.

