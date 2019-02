Nytt rekordår for tysk eksport – men mørke skyer truar

utenriks

Eksporten av varer laga i Tyskland steig med 3 prosent til 1.318 milliardar euro i året som gjekk, melder Statistisches Bundesamt, Tysklands offisielle statistikkbyrå.

Industrien er likevel bekymra for ein nedgang i den globale økonomien, internasjonale handelskonfliktar og uvissa rundt brexit.

Tyskland eksporterer meir enn landet importerer, noko dei har gjort fleire år.

– Sjølv om det er stor moglegheit for ein brexit utan avtale, forventar vi at tysk eksport veks med opptil 3 prosent i år, seier Holger Bingmann til Die Welt. Han leier BGA, ein tysk paraplyorganisasjon for eksporterande bedrifter.

(©NPK)