Maduro avviser EU-bønn om presidentval

Maduro kallar utspelet frå kontaktgruppa «einsidig».

EUs kontaktgruppe for Venezuela møttest for første gong torsdag. Under møtet i Uruguays hovudstad Montevideo tok gruppa til orde for å halde eit «fritt, ope og påliteleg presidentval» i det kriseramma Venezuela «så fort som mogleg» for å finne ei fredeleg løysing på maktkampen mellom Maduro og opposisjonsleiar Juan Guaidó.

Maduro har også fleire gonger tidlegare avvist moglegheita for presidentval. I staden har han sagt at han kan lyse ut nyval på nasjonalforsamlinga. Nasjonalforsamlinga blir i dag leidd av opposisjonen.

EUs kontaktgruppe består av dei åtte EU-landa Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia og dessutan dei fem latinamerikanske landa Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Mexico og Uruguay.

Maduro kommenterte også fredag dei amerikanske forsyningane med nødhjelp som USA har sendt til grensebyen Cucuta i Colombia på oppfordring frå Guaidó. Maduro har sett hæren inn for å hindre at matvarehjelpa kjem inn i Venezuela.

– Venezuela tillèt ikkje eit show beståande av falsk humanitær hjelp, for vi er ikkje tiggarar, sa han på ein pressekonferanse i Caracas.

