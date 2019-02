Leiaren for Hebron-observatørar ut mot påstandar om valdsbruk

utenriks

I staden for å halde orden og nøytralitet har observatørane «brukt vald, skapt friksjon med sivilbefolkninga og forstyrra tryggingsstyrkane», hevda Israels FN-ambassadør Danny Danon torsdag.

– Det er ein urimeleg påstand, skriv Aas i ei tekstmelding til NTB.

– Som sjef for observatørstyrken ønsker eg ikkje å kommentere utspelet, men viser til norsk UD, fortset han.

NTB har bedt om ein kommentar frå Utanriksdepartementet til Danons utsegner, men har førebels ikkje fått svar.

Israel nekta å fornye mandatet til den uvæpna observatørstyrken TIPH (Temporary International Presence in Hebron) og dermed slutta patruljeringa 31. januar.

TIPH vart oppretta etter at ein israelsk-amerikansk ekstremist og busetjar massakrerte 29 muslimar i ein moské i Hebron i 1994. Styrken har i over 20 år vore utstasjonert under norsk leiing og på oppfordring frå Israel og palestinarane i Hebron på den okkuperte Vestbreidda.

