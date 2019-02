USA blokkerer FN-fråsegn om Hebron

utenriks

USA la ned veto mot ei oppfordring frå fleire medlemmer av FNs tryggingsråd om å beklage utkastinga av TIPH onsdag, opplyser diplomatar til nyheitsbyrået AFP. USAs blokkering var venta.

Tryggingsrådet møttest bak lukka dører onsdag, etter oppfordring frå Kuwait og Indonesia.

Dei to landa tok til orde for å diskutere situasjonen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu i førre veke kunngjorde at han ikkje ville forlenge mandatet for den 64 personar store styrken i Hebron på Vestbreidda.

Blir truleg blokkert

– Det var nesten semje når det gjeld bekymring rundt situasjonen, sa Tryggingsrådets president Anatolio Ndong Mba til journalistar etter møtet. Han viste til at landa «utveksla ulike syn» på Israels avgjerd.

Kuwait og Indonesia la fram utkast til ei fråsegn der det vart uttrykt beklaging over Israels «einsidige avgjerd», ifølgje teksten som AFP fekk tilgang til. I forslaget understreka dei to landa TIPHs mandat og innsats for å vareta ro og orden i eit område der spenninga er stor.

Israel er i samsvar med internasjonal lov forplikta til «å verne den palestinske sivile befolkninga i Hebron», heitte det i utkastet.

Noreg beklagar

Den norskleidde observatørstyrken Temporary International Presence in Hebron (TIPH) har vore i Hebron i over 20 år.

Noreg har beklaga Israels avgjerd, men samtidig gjort det klart at Noreg må rette seg etter at Israel ikkje lenger ser behov for styrken.

(©NPK)