Tyskland beheld forbodet mot abortreklame

utenriks

I den tyske Forbundsdagen vart det onsdag vedteke eit kompromiss mellom den konservative blokka leidd av Angela Merkels CDU og sosialdemokratiske SPD om at reklame for abort framleis skal vere ulovleg, men at informasjon om abort skal bli lettare tilgjengeleg enn tidlegare.

Mellom anna er det bestemt at det skal opprettast ei liste over legar og sjukehus som kvinner kan vende seg til.

Legar og kvinneorganisasjonar er kritisk til endringane, som dei meiner betyr at gravide framleis ikkje vil få tilstrekkeleg informasjon om abort.

SPD og opposisjonspartia har lenge ønskt å fjerne paragraf 219a, som kriminaliserer reklame for abort, men Merkels CDU og dei andre konservative partia er usamde.

Ein del av kompromisset som vart inngått mellom CDU og SPD, er at kvinner skal få gratis p-piller som ein del av helseforsikringa fram til dei fyller 22 år. I dag er grensa 20 år.

(©NPK)