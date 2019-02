Total evakuerer tilsette frå Venezuela

utenriks

Det opplyser den administrerande direktøren i selskapet Patrick Pouyanne torsdag.

– På grunn av sanksjonane bør vi ikkje lengre styre Venezuela frå USA, men frå Europa, sa han i samband med resultatpresentasjonen til selskapet.

Drifta til Total i det søramerikanske landet har vore styrt frå USA.

Måndag førre veke innførte USA sanksjonar mot Venezuelas statlege oljeselskap PDVSA for å auke presset mot presidenten i landet Nicolás Maduro. Pouyanne påpeikar at Total naturlegvis respekterer sanksjonane og at verksemda i Venezuela no blir lagde i «dvalemodus».

Han dyssar samtidig ned tydinga landet har for selskapet og seier at Venezuela berre står for 50.000 av Total sin daglege produksjon på 3 millionar fat olje. Total har rundt 50 tilsette i Venezuela.

Total melde torsdag om eit resultat etter skatt på drygt 97 milliardar kroner i 2018, opp 33 prosent, takka vere auka oljeprisar og produksjon.

