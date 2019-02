Meslingutbrot rammar 20.000 på Madagaskar

utenriks

Utbrotet har spreidd seg til alle regionane og storbyane i landet, melder CNN.

Meslingar er svært smittsamt. Hoste og nys spreier viruset, som kan liggje i lufta i opptil to timar etter at ein sjuk person har spreidd det. Om ein ikkje er immun, kan ein bli smitta av å puste inn lufta eller ved å røre ei infisert overflate.

Symptoma er høg feber, hoste, rennande nase og augebetennelse, saman med eit raudt, skjoldete utslett over heile kroppen.

Tilstanden til pasientar med meslingar kan fort forverrast drastisk, og føre til hjernebetennelse, døvheit og dødsfall i ekstreme tilfelle. Særleg pasientar som er underernærte eller har eit svekt immunsystem står i fare for å miste livet.

Ifølgje CNN seier helsestyresmaktene at vaksinedekninga var på under 50 prosent ved starten av utbrotet, på grunn av eit svakt og dårleg finansiert helsesystem, i tillegg til mangel på rutinemessig vaksinasjon.

Vaksinedekninga må vere på rundt 95 prosent for at viruset ikkje skal få fotfeste.

Før den første effektive meslingvaksinen vart utvikla på 60-talet døydde om lag 2,6 millionar menneske i året av viruset.

I 2017 døydde rundt 110.000 menneske av meslingar, for det meste barn under fem år, ifølgje World Health Organization (WHO).

