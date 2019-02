Guaidó ber paven om å mekle i Venezuela

utenriks

Guaidó, som i førre månad erklærte seg som mellombels president i Venezuela, seier han vil vere «glad for å ønske paven velkommen» til landet.

– Eg ber alle som kan hjelpe oss, som pave Frans, til å samarbeide for å få slutt på det urettmessige maktranet, til å få på plass ei overgangsregjering, og til å leie Venezuela mot verkeleg frie val så fort som mogleg, sa Guaidó til den italienske fjernsynsstasjonen Sky TG24 torsdag.

Guaidó leiar den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlinga i Venezuela – ei forsamling med makt som i praksis vart gjort ugyldig då Maduro sommaren 2017 oppretta ei såkalla grunnlovsforsamling. I mai i fjor vann Maduro presidentvalet. Valet vart kraftig kritisert både i og utanfor Venezuela og boikotta av opposisjonen.

Nasjonalforsamlinga meiner valet var ugyldig. Guaidó meiner derfor at Maduro ikkje er rettmessig president og krev avgangen hans. Guaidó, som har støtte frå USA og ei rekke allierte, har til no nekta å forhandle med Maduro.

Maduro sa måndag til den same fjernsynskanalen at han har sendt eit brev til paven der han ber han om å legge til rette for dialog mellom regjeringa og opposisjonen. Dagen etter sa pave Frans at han vil vurdere å mekle berre viss begge partar ber om det.

Torsdag sende Vatikanet ut ei fråsegn der det heiter at paven vil sjå om vilkåra er til stades for å starte ein meklingsprosess.

