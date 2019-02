Frankrike kallar heim Italia-ambassadøren sin

utenriks

Forholdet mellom dei to nabolanda har lenge vore anstrengt, og det heile toppa seg då Italias høgrepopulistiske visestatsminister Luigi Di Maio tysdag besøkte representantar for protestrørsla dei gule vestane i Frankrike.

Etter møtet med fleire av leiarane for protestrørsla, som stiller til val på nytt EU-parlament i mai, tvitra Di Maio at «forandringa sine vindar har blåse over Alpane».

Di Maio lova òg å assistere dei gule vestane og skylda den franske regjeringa for å ha bidrege til det han omtaler som migrantkrisen i Europa.

Hårreisande påstandar

Avgjerda om å kalle heim ambassadøren for konsultasjonar er ei følgje av det franske styresmakter kallar provoserande og utilbørleg kritikk utan sidestykke frå italiensk side.

– Frankrike har i fleire månader vore gjenstand for gjentekne skuldingar, urettkomne angrep og hårreisande påstandar, heiter det i ei kunngjering frå fransk UD.

– Det er éin ting å ha usemjer, men å bruke forholdet som ledd i ein valkamp er noko heilt anna, heiter det vidare.

Valkamp

Frankrikes president Emmanuel Macron har dei siste vekene vore gjenstand for store protestar, der dei gule vestane har leidd an.

Macron har samtidig vore på kant med Italias innanriksminister Matteo Salvini frå det sterkt høgreorienterte partiet Ligaen.

Begge framstiller det kommande EU-valet som eit oppgjer mellom Macrons EU-vennlege politikk og Salvinis euroskeptiske og innvandringsfiendtlege politikk, som blir støtta av blant andre Frankrikes ytre-høgre-leiar Marine Le Pen og Ungarns statsminister Viktor Orbán.

