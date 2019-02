EU spår økonomisk nedkjøling

utenriks

Talet er mykje nedjustert samanlikna med førre prognose, som vart lagt fram i november i fjor. Den gong venta EU-kommisjonen ein vekst på 1,9 prosent i eurosona i 2019.

– Etter den veldig sterke veksten vi såg i 2017, har EUs økonomi tapt fart, og dette ligg an til å halde fram i 2019, seier EUs finanskommissær Pierre Moscovici.

EU-kommisjonen forklarer nedjusteringa med aukande spenningar i handelspolitikken og ei sterkare nedkjøling enn venta i Kina.

I tillegg har land som Italia opplevd problem, samtidig som brexit held fram å skape usikkerheit.

I prognosane legg EU-kommisjonen til grunn at Storbritannia går ut av EU med ein utmeldingsavtale på plass. Men det er reint teknisk, strekar Moscovici under. EU har ikkje lagt fram prognosar for korleis bildet vil sjå ut viss Storbritannia skulle krasje ut av EU utan avtale.

Det er venta at Italia får ein vekst på berre 0,2 prosent i 2019.

Prognosen for 2019 viser samtidig at utviklinga i eurosona samla sett er på sitt svakaste sidan 2013, som var det siste året med økonomisk resesjon etter finanskrisen.

Veksten i eurosona låg på 2,4 prosent i 2017 og 1,9 prosent i 2018.

(©NPK)