Di Maio forsvarer møte i Paris

utenriks

Visestatsminister Luigi Di Maio meiner han har all rett til å møte president Emmanuel Macrons motstandarar.

– Macron har ei rekke gonger gått laus på Italias regjering med politiske motiv i lys av EU-valet, hevdar Di Maio i ei melding på Facebook.

Frankrike kalla torsdag heim ambassadøren sin i Italia og skyldar landet for utilbørleg og provoserande innblanding i indre franske tilhøve. Forholdet mellom dei to nabolanda har lenge vore anstrengt, men tysdag besøkte Di Maio representantar for protestrørsla dei gule vestane i Frankrike.

Di Maio lova å assistere demonstrantane som protesterer mot Macrons regjering, som Di Maio skyldar for å bidra til migrasjonskrise i Europa. Visestatsministeren avviser at det var ein provokasjon.

– Det var eit viktig møte med ei politisk kraft som deler mange av krava våre, først og fremst kampen for direkte demokrati som gir borgarane meir makt, seier Di Maio.

Di Maio seier til liks med innanriksminister Matteo Salvini, som òg er visestatsminister i Italias høgrepopulistiske regjering, at han gjerne vil møte regjeringa.

– Vi er oppriktig villige til å møte president Macron og den franske regjeringa, seier Salvini ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Salvini vakte oppsikt då han i januar sa han håper «franskmennene vil klare å frigjere seg frå ein frykteleg president».

– Moglegheita kjem 26. mai, då det franske folket vil vere i stand til å ta tilbake kontrollen over framtida si, skjebnen sin og stoltheita si, som er dårleg representert av ein figur som Macron, sa Salvini.

26. mai er det val på nytt EU-parlament.

