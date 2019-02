Den britiske sentralbanken held stabil styringsrente i lys av brexit-uvisse

utenriks

Sentralbanken nedjusterer samtidig prognosen for den økonomiske veksten i landet for inneverande år til 1,2 prosent. To årsaker blir trekte fram: uvisse rundt brexit, og ein generelt svak verdsøkonomi.

Sentralbanksjef Mark Carney viser til at landet trer ut av EU i neste månad og at ein enno ikkje veit korleis det vil skje. Britisk økonomi er ikkje førebudd på ein utgang utan avtale, meiner han.

Carney åtvarar òg om at «brexit-tåka» har skapt uvisse i finansmarknadene, for økonomien og næringslivet.

– Storbritannia forlèt EU, ikkje Europa, og landet jobbar for å få på plass eit ambisiøst og breitt partnarskap for økonomi og sikkerheit. Men det er enno uklart kva for ei form dette partnarskapet får, om korleis det blir inngått og når det trer i kraft, sa han torsdag.

– Brexit-tåka skaper uvisse på kort sikt, og på eit meir grunnleggande vis spenning i økonomien. Spenningar for næringslivet. Gitt dynamikken til brexit-forhandlingane, går vi no ut frå at uvissa blir verande høg ei stund og at dei økonomiske vilkåra blir verande stramme ei stund til, sa han.

Viss Storbritannia skulle forlate EU utan ein avtale, trur mange økonomar at sentralbanken kan komme til å nulle ut renta for å takle dei økonomiske konsekvensane. Ein ordna brexit med ein avtale på plass kan derimot føre til at banken hevar renta i takt med auka lønningar.

