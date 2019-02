Trump oppfordra til politisk samling

utenriks

Trump hadde ein forsonande tone då han tysdag kveld heldt talen State of the Union i Kongressen. Det er andre gong han held den tradisjonsrike talen om rikets tilstand, og denne gongen heldt han på i nesten halvannan time. Presidenten trekte fram eigne politiske sigrar, tok opp att løftet om å byggje ein mur på grensa til Mexico og mante samtidig til meir politisk samling i Kongressen.

– Eg står her klar for å jobbe med dykk for å skape historiske gjennombrot for alle amerikanarar. Siger handlar ikkje om å vinne for partiet, siger handlar om å vinne for landet vårt, sa Trump.

Han sa vidare at vegkartet frå Det kvite hus for dei neste åra «handlar om det amerikanske folket».

– Vi må avvise hemn, motstand og gjengjelding – og omfamne det uavgrensa potensialet for samarbeid, kompromiss og felles godar. Saman kan vi komme oss ut av den fastlåste politiske situasjonen, sa han, og la til at amerikanarar vil at dei ikkje skal regjere «som to parti, men som éin nasjon».

Vil ha mur

Bodskapen om meir samarbeid i Kongressen kjem om lag ei veke etter at statsapparatet i USA opna igjen, etter nedstenginga fordi demokratane og republikanarane ikkje vart einige på grunn av muren Trump ønsker å byggje på grensa mot Mexico.

Eit mellombels budsjett er vedteke, noko som betyr at det kan bli endå ei nedstenging dersom demokratane og republikanarane ikkje kjem til einigheit.

I talen, som har vorte utsett ei veke på grunn av nedstenginga, stod Trump på sitt og sa at muren var høgst nødvendig og varsla:

– Vi skal få den bygd, sa han til stor applaus frå kongressmedlemmene i salen.

Det var stort sett ein uvanleg roleg president på talarstolen, men tonen vart meir ivrig då han snakka om innvandringa frå Mexico. Trump meiner innvandring er ein trussel for velferda og sikkerheita i landet og bad Kongressen i framtida vere villig til å inngå kompromiss på dette feltet. Han sa òg at strengare innvandringspolitikk vil bidra til å hindre narkokartell og menneskesmuglarar, og meinte muren kan bidra til det.

Til Vietnam

Også den låge arbeidsløysa, handelssamtalane med Kina og helseforsikringa i landet var blant temaa i talen.

Presidenten nemnde også korleis dei «konstruktive» samtalane mellom USA og Taliban har utvikla seg og sa at begge partar ønsker fred i Afghanistan.

Han sa også at det kanskje blir ein ny atomnedrustingsavtale mellom USA og Russland, etter at begge landa trekte seg frå INF-avtalen førre veke.

Trump kunngjorde at han og Kim Jong-un skal møtast i Vietnam i slutten av februar, noko som blir deira andre møte på under eit år.

Kledd i kvitt

Ei rekkje kvinnelege representantar, inkludert det demokratiske stjerneskotet Alexandria Ocasio-Cortez, hadde kledd seg i kvitt tysdag. Dette var ein hyllest til suffragettene som kjempa for kvinneleg røysterett. Det er i år hundre år sidan Kongressen vedtok grunnlovstillegget som sikra kvinner røysterett i USA, og etter valet sist haust, er det fleire kvinner i Kongressen enn nokosinne.

Ei rekke spesielt inviterte gjester var òg til stades i Representanthuset, og fleire av dei vart trekte fram i talen til Trump.

