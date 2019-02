Ti omkom i brann i Paris – kvinne arrestert

utenriks

Påtalemakta i Paris opplyser at ei kvinne som bur i bygningen, er arrestert i nærleiken av brannstaden. Ho er 40 år gammal og skal ha hatt psykiske problem.

Brannen oppstod natt til tysdag, og mange av bebuarane klatra opp på taket og ut av vindauge for å sleppe unna flammene.

– Situasjonen var allereie dramatisk då brannfolka kom til staden, seier Clement Cognon, talsmann for brannvesenet i Paris.

Mange skadde

Bygget med åtte etasjar ligg i det 16. arrondissementet, eit velståande bustadområde i den franske hovudstaden. Parken Bois de Boulogne ligg i nærleiken.

Åtte brannfolk er blant over 30 menneske som er skadde. I dei aller fleste tilfella er det snakk om lettare skadar. Politiet opplyste tidleg at sju menneske har mista livet, og på formiddagen steig talet på dødsoffer til ti.

Etterforskinga er i ein tidleg fase, og det er for tidleg å fastslå brannårsaka sikkert. Men hovudteorien til politiet er at brannen vart påsett, opplyser Remy Heitz i påtalemakta i Paris.

Redda frå tak

Over 200 brannfolk deltok i sløkkingsarbeidet. Eit augevitne fortel at dei ikkje fekk byrja evakueringa før dei fekk på plass ekstra utstyr for å nå høgare opp på bygningen.

Over 20 bebuarar måtte gå opp på taket på bygningen eller ut av vindauge før dei vart redda av brannvesenet. Nokre klarte å komme seg over på taka på nærliggjande bygningar.

I dei øvste etasjane brann det framleis tidleg på morgonen.

– Paris er i sorg denne morgonen, skriv ordføraren i byen, Anne Hidalgo, på Twitter.

(©NPK)