Ny lov som skal stanse opptøyar, vedteken i Frankrike

Målet med den kontroversielle lova er å stoppe valden som har prega fleire av markeringane til dei gule vestane dei siste månadene.

Motstandarane av lova meiner ho er i strid med den grunnlovsfesta retten til å demonstrere. Likevel vedtok nasjonalforsamlinga tysdag lovforslaget med 387 mot 87 stemmer.

Lova er modellert etter lovparagrafar retta mot fotballpøblar. Dei som ikkje rettar seg etter pålegg om å ikkje demonstrere, kan få opptil seks månaders fengsel og bøter på opptil 7.500 euro – tilsvarande rundt 70.000 kroner.

Den nye lova opnar òg for at demonstrantar som maskerer seg for å unngå å bli identifiserte, kan straffast med opptil eitt års fengsel og bøter på opptil 15.000 euro (rundt 140.000 kroner). Politiet får òg utvida fullmakter til å ransake demonstrantar som dei mistenker for å bere våpen.

Lova må behandlast i det franske senatet og godkjennast i forfatningsrådet før ho blir gyldig.

Femti representantar frå partiet til president Emmanuel Macron, Republikken på veg, avstod frå å stemme då lovforslaget vart behandla. Det blir tolka som eit teikn på intern splitting. Blant dei skeptiske er representanten Matthieu Orphelin.

– Det å forby folk å demonstrere utan rettsleg prøving kan bli feil brukt i framtida av eit regime med dårlege intensjonar, til dømes frå det ekstreme høgre, sa han.

