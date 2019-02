Interfax: Taliban fornøgd med fredssamtalane med USA

utenriks

Utsegna er gitt til det russiske nyheitsbyrået Interfax, ifølgje Reuters.

Amerikanske utsendingar deltok i fredssamtalar med Taliban-representantar i Qatar. Dei enda med teikn på at det kan gå mot ei tilbaketrekking av tusenvis av utanlandske soldatar og ein slutt på krigen som har vart i meir enn 17 år.

Leiaren for Taliban-delegasjonen i Moskva tysdag seier det ikkje er oppnådd noka einigheit med USA om ei tidsramme for ei tilbaketrekking, men seier han håper det kan skje snart.

Krev ny grunnlov

I samtalar med representantar for den afghanske opposisjonen i den russiske hovudstaden, fremma Taliban krav om ei ny afghansk grunnlov.

– Grunnlova til Kabul-regjeringa er ugyldig. Den er importert frå Vesten og er eit hinder for fred, sa Talibans politiske leiar Sher Mohammad Abbas Stanikzai til deltakarane på møtet på tysdag, som fann stad ved eit hotell.

– Det er komplisert. Vi ønsker ei islamsk grunnlov, sa han.

Stanikzai lova samtidig at Taliban, som styrte Afghanistan med jernhand basert på sharialover frå 1996 til 2001, vil ha eit «inkluderande islamsk system».

Fredsprosess

Representantar for regjeringa i Kabul deltok ikkje på møta, men Afghanistans tidlegare president Hamid Karzai møtte leiaren for Taliban-delegasjonen tysdag, ifølgje Interfax.

Det russiske utanriksdepartementet opplyser at møta tysdag og onsdag har som mål å legge til rette for ein brei intra-afghansk dialog som skal føre fram til ein fredsprosess.

– Vi har tru på at vi med Russlands hjelp kan finne ei løysing, sa Stanikzai tysdag, ifølgje det statlege russiske nyheitsbyrået TASS.

Russland reknar Taliban som ein terrororganisasjon. Men det har versert spekulasjonar om at Russland kan setje sin lit til at Taliban kan vere til hjelp for å eliminere den ytterleggåande ekstremistgruppa IS, som òg er aktiv i Afghanistan.

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov har avvist slike påstandar og karakterisert dei som grunnlause. I ei fråsegn frå Kreml tysdag heiter det at den politiske leiinga i Russland ikkje skal møte Taliban-utsendingane i Moskva.

Startfase

Taliban ser på Afghanistans president Ashraf Ghani og regjeringa hans som USAs nikkedokker og har nekta å akseptere invitasjonar om å diskutere våpenkvile.

I ei høyring i Senatet i Washington tysdag sa general Joseph Votel, som leier den amerikanske sentralkommandoen, at forhandlingane med Taliban berre er i startfasen, melder Reuters.

– Eg vil karakterisere det slik at vi er svært, svært tidleg i prosessen, sa han.

– Vi anerkjenner klart at den afghanske regjeringa må vere del av løysinga, og at regjeringa må vere med i forhandlingane rundt dette. Det er ikkje noko vi kan gjere på deira vegner, sa Votel.

Han sa òg at USA vil halde fram med å støtte dei afghanske tryggingsstyrkane økonomisk, sjølv om USA trekker styrkane sine ut av landet.

Taliban og USA skal ha ein ny runde med fredssamtalar i Doha i Qatar 25. februar.

(©NPK)