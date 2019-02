– Trump nominerer Verdsbank-kritikar som neste leiar av banken

utenriks

Trump er venta å kunngjere nominasjonen seinare denne veka, ifølgje ei høgtståande kjelde i Trump-administrasjonen.

Trumps talskvinne Sarah Sanders vil ikkje stadfeste opplysningane, men seier at presidenten kjem med ei kunngjering når han er klar for det.

– Det eg kan seie, er at viss han vel David, så er det eit flott val. Han er høgt respektert og ein viktig medlem i administrasjonen, seier Sanders.

Malpass er i dag undersekretær for internasjonale forhold i finansdepartementet. Det har vorte lagt merke til at han har stilt seg kritisk til Verdsbanken, og då særleg låna institusjonen har gitt til Kina.

Malpass har òg vore ei sentral brikke i handelssamtalane mellom USA og Kina, skriv Politico.

Det er styret i Verdsbanken som har det siste ordet i saka når den neste presidenten i institusjonen skal peikast ut, men det er USA som står for leiarnominasjonen. Leiarane har alltid vore amerikanske statsborgarar.

Jim Yong Kim varsla at han går av som leiar av Verdsbanken førre månad, tre år før perioden hans går ut. Kim grunngav avgangen med at han startar i ny jobb i eit ikkje namngitt selskap som arbeider med investeringar i utviklingsland. Administrerande direktør Kristalina Georgieva i Verdsbanken er no fungerande president.

Verdsbanken vart grunnlagd i 1944 for å stable dei krigsherja økonomiane i mange land på beina igjen. Sidan har Verdsbanken skifta fokus og retta merksemda mot å bidra til utvikling i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

(©NPK)