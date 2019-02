Taliban deltek i Afghanistan-samtalar i Moskva

utenriks

Samtalane startar tysdag og vil føregå over to dagar. Arrangøren er visstnok ein organisasjon for afghanarar busette i Russland.

Møtet blir sett på som eit nytt steg på vegen mot ein fredsavtale som kan få slutt på den 17 år lange krigen i Afghanistan.

Fredsprosessen har skote fare etter utnemninga av USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad, som har hatt separate fredsforhandlingar med Taliban.

I tillegg har USAs president Donald Trump varsla at dei attverande amerikanske soldatane i Afghanistan skal trekkast ut.

Ghani-kritikk

I tillegg til Karzai står fleire tidlegare krigsherrar, stammeleiarar, tidlegare regjeringsmedlemmer og afghanske opposisjonspolitikarar på lista over deltakarar i Moskva.

Representantar for regjeringa til Afghanistans president Ashraf Ghani skal likevel ikkje vere til stades. Kontoret til presidenten skuldar deltakarane for å prøve å «rane til seg makt».

– Styrt av USA

Den væpna islamistiske Taliban-rørsla har så langt nekta å snakke med Ghanis regjering. Grunnen er at Taliban-leiarane meiner han er fullstendig styrt av USA.

Talsmann Suhail Shaheen for Talibans politiske kontor i Qatar bekreftar at islamistrørsla skal delta på møtet i Moskva.

Ei rad saker skal etter planen diskuterast på møtet, mellom anna korleis ein kan sikre ei sterk og demokratisk afghansk regjering.

