utenriks

Selskapet opplyste måndag at dei tapte 20 millionar euro i dei tre månadane fram til årsskiftet – trass i at omsetnaden auka. Forklaringa skal vere lågare billettprisar.

Samtidig opplyste Ryanair at selskapet planlegg ei omstrukturering og at leiinga vil sørgje for utvikling av fire dotterselskap.

(©NPK)