Nayib Bukele vann presidentvalet i El Salvador

– I denne augneblinken kan eg med sikkerheit melde at vi har vunne presidentvalet, sa 37 år gamle Nayib Bukele til støttespelarane sine etter valet søndag kveld.

Også valkommisjonen i landet erklærer Bukele som vinnar av valet. Etter at 90 prosent av stemmene var talde opp, låg 37-åringen på 54 prosents oppslutning. Motkandidaten Carlos Callegas fekk 32 prosent av stemmene, ifølgje dei førebelse resultata.

Erkjenner tapet

Motkandidaten Hugo Martinez, som fekk tredje flest stemmer ifølgje resultata, anerkjenner Bukeles siger. Også Calleja anerkjenner valresultatet.

El Salvador får for første gong på nærare 30 år ein president som ikkje kjem frå ARENA eller venstrepartiet FMLN. GANA blir omtalt som eit konservativt parti, men har også inngått alliansar med venstresida.

Med 54 prosent av stemmene til Bukele blir det ingen ny valrunde. Reglane i landet er slik at dersom ingen kandidatar får meir enn 50 prosent av stemmene, blir valet avgjort i ein andre valomgang mellom dei to kandidatane som fekk flest.

Fattigdom og vald

Bukele har store oppgåver framfor seg som kommande president. Ifølgje Verdsbanken lever rundt 29 prosent av befolkninga på 6,3 millionar menneske under fattigdomsgrensa.

Saman med Honduras og Guatemala dannar El Salvador i tillegg det meste valdelege området i verda som ikkje er i ei krigssone. I 2018 var drapsraten i El Salvador på 51 per 100.000 innbyggarar. Situasjonen i landet har gjort at millionar har forlate landet for å ta seg til USA.

