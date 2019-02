Meir enn 50 flyavgangar kansellerte på grunn av streik i Hamburg

utenriks

Ei talskvinne for fagforeininga Verdi seier streiken byrja natt til måndag, då arbeidarar på nattskiftet nekta å jobbe.

Ho seier at 150 medarbeidarar er tekne ut i streik, og at dei som er sett opp på kveldsskiftet også vil streike.

Ei talskvinne for flyplassen seier fleire avgangar kan bli ramma av streiken.

Fagforeininga streikar etter at forhandlingar om ein potensiell auke av månadslønna til 1.000 bakkemannskap stoppa opp.

Foreininga vil ha ein auke månadslønna på 275 euro, som svarer til 2.655 norske kroner.

Streiken kjem to veker etter at tryggingspersonalet ved den same flyplassen streika.

