Maduro avviser ultimatum frå EU-land

utenriks

Maduro seier i eit intervju med den spanske Tv-kanalen La Sexta at han ikkje vil «gi etter for presset» frå dei som ønsker at han går av.

– Dei prøver å presse oss opp i eit hjørne med eit ultimatum som tvingar oss i ein ekstrem situasjon av konfrontasjon, seier Maduro til kringkastaren.

Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Portugal, Nederland, Belgia og den tidlegare kolonimakta Spania kravde ei erklæring frå Maduro innan midnatt søndag om at det skal haldast nytt presidentval. Viss ikkje, ville dei til liks med EU-parlamentet og fleire andre land, anerkjenne opposisjonsleiar Juan Guaidó som leiar i landet.

Får støtte

Canadas statsminister Justin Trudeau snakka søndag med Guaidó på telefon, og statsministeren sa at opposisjonspolitikaren har vist «mot og leiarskap» i eit forsøk på å «ta tilbake demokratiet i Venezuela».

Måndag møtest elleve av dei fjorten medlemslanda i Lima-gruppa, som består av Canada og latinamerikanske land, i Ottawa. Der vil den politiske situasjonen i Venezuela vere tema. Dei elleve landa som møtest i Ottawa, støttar opposisjonsleiar Guaidó.

Søndag kveld hadde Guaidó også ein telefonsamtale med Sebastian Kurz, statsminister i Austerrike. Han har også snakka med Danmarks utanriksminister Anders Samuelsen.

Opposisjonsleiaren skriv på Twitter at han takkar for støtta han og opposisjonen i landet får.

Åtvarar om borgarkrig

Timar før fristen til EU-landa gjekk ut søndag kveld uttalte Maduro til La Sexta at han åtvarar mot borgarkrig viss ikkje Vesten stansar innblandinga si.

– Alt handlar om graden av galskap og aggressivitet blant dei nordlege imperialistane og deira vestlege allierte, sa Maduro, og viste til USA.

– Vi ønsker ganske enkelt å bu i landet vårt og ber om at ingen blandar seg inn i våre indre forhold. Og vi førebur oss på å forsvare landet vårt, sa han og la til at fabrikkarbeidarar og studentar førebur seg på kamp.

Venezuela er i tillegg til å vere i politisk krise, også i ei økonomisk krise. Ifølgje Guaidó risikerer 300.000 personar å døy dersom landet ikkje får humanitær hjelp. USA har sendt nødhjelp, som mat og medisinar, til Venezuela. Guaidó håper at også EU vil bidra.

