Trump skrotar nedrustingsavtale

INF-avtalen var eit gjennombrot då han vart inngått i 1987. I avtalen vart USA og Sovjet einige om å forby alle landbaserte rakettar av mellomdistansetypen. Fleire tusen atomrakettar vart destruerte.

Men no har president Donald Trump avgjort å trekke USA ut. Grunnen er at Russland har utplassert ein ny type rakettar som amerikanarane meiner er i strid med avtalen.

– Vi kan ikkje halde fram med å vere bunde av denne avtalen når Russland villeier om handlingane sine, seier Trump.

Nytt rakettsystem

Russlands viseutanriksminister Sergej Rjabkov meiner USA førebur eit våpenkappløp som Russland ikkje har sjanse til å vinne.

– Dei startar truleg eit kappløp for å tappe oss for økonomiske ressursar, seier Rjabkov ifølgje AFP. Ifølgje han er òg nedrustingsavtalen New START trua. Denne avtalen går ut i 2021.

Det er eit nytt russisk rakettsystem kalla 9M729 som dannar bakteppet for konflikten. Desse rakettane kan bere atomstridhovud og utslette europeiske byar berre på nokre minuttars varsel, åtvarar Nato.

USAs utanriksminister Mike Pompeo stemplar rakettane som eit «skamlaust» brot på INF.

Russland har derimot nekta for at dei nye rakettane er i strid med avtalen.

Auka risiko

Organisasjonen Leger mot atomvåpen meiner risikoen no aukar for atomkrig.

– INF-avtalen er ein viktig nedrustingsavtale. Når USA no seier han opp, kan konsekvensen bli utplassering av fleire mellomdistanserakettar som truar tryggleiken til Europa og den politiske stabiliteten, seier dagleg leiar Mari Seilskjær.

Diplomati og breie internasjonale avtalar trengst no meir enn nokosinne, åtvarar ho.

– Vi må gjere det vi kan for å motverke eit nytt kjernefysisk våpenkappløp, seier Seilskjær.

Seks månader

Den formelle prosessen med å trekke USA ut av avtalen vil ta seks månader.

Det betyr at Russland framleis har moglegheit til å snu. Går russarane med på å øydeleggje alle dei nye rakettane og alt tilhøyrande utstyr innan dei seks månadene er omme, kan utmeldinga bli avlyst, opplyser USAs utanriksminister Mike Pompeo.

Nato gir full støtte til USA.

«Vi ber Russland om å bruke dei seks månadene som er att til å vende tilbake til full og verifiserbar etterleving for å verne INF-avtalen», heiter det i ei felles fråsegn frå dei allierte.

