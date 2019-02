utenriks

Nedgangen var i tråd med det som på førehand var spådd av analytikarar. Nedgangen inneber at inflasjonen no ligg eit godt stykke under Den europeiske sentralbankens (ESB) mål om 2 prosent – noko som ville vorte rekna som eit teikn på sunn vekst i eurosona.

Inflasjonen var på 1,9 prosent i november, men har falle sidan då. Ein av årsakene er lågare energiprisar.

