Trump: Toppmøte med Kim i slutten av februar

utenriks

– Vi dreg til ein bestemt stad, dei fleste av dykk veit kor den staden er, sa Trump i ei fråsegn i Det kvite hus torsdag og la til at toppmøtet blir i slutten av februar.

Eitt av stadene som det blir spekulert på skal vere vertskap, er Vietnam.

I fråsegna torsdag hevda Trump at Nord-Korea «veldig gjerne» ønsker å få i stand eit nytt toppmøte.

Dei to leiarane møttest i Singapore i fjor sommar. Det var første gongen at ein sitjande amerikansk president møtte Nord-Koreas leiar. Temaet for Singapore-møtet var atomnedrustning, og ifølgje Trump hadde Kim gått med på å ruste ned atomarsenalet sitt.

Men det har ikkje vore nokon teikn til framgang i Nord-Koreas vilje til å ruste ned, men ifølgje amerikanske tenestemenn har regimet i Pyongyang stansa testinga av rakettar og atombomber.

