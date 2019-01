Sudan opnar grensa mot Eritrea

utenriks

Det var i byrjinga av januar i fjor at Sudans president Omar al-Bashir gav ordre om at grensa måtte stengjast etter at han hadde innført unntakstilstand i Kassala-regionen aust i landet.

Torsdag kunngjorde likevel Bashir at han ville opne grensa igjen.

– Politikk kan splitte oss, men eritrearane er framleis brørne våre og folket vårt, sa presidenten utan å utdjupe meir kvifor han har snudd.

Grunnen til at grensa vart stengd i fjor, var at Sudan skylda Eritrea for å støtte opprørsgrupper og opposisjonelle i grenseområdet. Nokre månader seinare kom Eritrea med liknande skuldingar mot både Sudan så vel som Etiopia og Qatar.

I ettertid har det vore ein forsoningsprosess, først og fremst mellom erkefiendane Eritrea og Etiopia, men òg mellom Sudan og Eritrea.

I haust møtte president al-Bashir Eritreas president Isaias Afwerki, og dei to vart einige om å prøve å normalisere forholdet.

(©NPK)